Sorgun'da yol çalışması

YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından Belencumafakılı grup köy yolunda yapım çalışmaları başladı.
Yolu 7 köyün kullandığını ifade eden Kayhan, "Bu grup yolunun genişliği yaklaşık 5,5 metre kadardı. Yolun dar olmasından dolayı özellikle kışın kazalar yaşanıyor. Şimdi bu yolumuzu tamamen söküp genişliğini 8 metreye çıkardık. Rampaları 2 metre kadar düşürdük. Toplam 11 kilometrelik yol Eymir yol ayrımından Belencumafakılı çıkışına kadar yapılacak. Yol birinci sınıf asflat ile kaplanacak." dedi.
Kayhan yolun Karabalı köyüne kadar olan kısmının Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacağını, kalan kısmının ise bayram sonunda yapılacağını sözlerine ekledi.