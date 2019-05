Sorgun'da yetenekli öğrenciler seçildi

YOZGAT (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında Sorgun ilçesinde yapılan seçimlerin 2. aşaması yapıldı.



Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Levent Tunçer, proje taramasına katılan öğrenci sayısının ülke genelinde 1 milyonu bulmasının hedeflendiğini söyledi.



Sorgun'da ilk taramada 450 öğrencinin seçildiğini aktaran Tunçer, "Seçilen öğrenciler arasında yapılan ikinci taramada 57 öğrenci belirlendi. Bu öğrencilerimiz bundan sonra yeteneklerine göre yönlendirilecek. Projenin amacı sağlıklı bir nesil, yürüyen, koşan, sporu seven gençler yetiştirilmesini sağlamaktır. Bizim için bu öğrencilerin her biri şampiyon, her biri yetenek. Emeği geçen tüm yetkililere, antrenörlere teşekkür ediyorum." dedi.