Sorgun’da yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaz Kur'an kursları yoğun ilgi görüyor.
Sorgun Müftüsü Hasan Görer, AA muhabirine, bu yıl köyler dahil ilçe genelinde 255 yaz Kur'an kursu açıldığını söyledi.
Görer, vatandaşların Kur'an kurslarına gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getirerek, "Velilerimiz, çocuklarının küçük yaşta Kur'an öğrenmesini çok istiyor. Bu nedenle kurslarımıza büyük ilgi var. Kurslarımız saat 10.00'da başlıyor ve 12.45'e kadar devam ediyor. Sonra öğrenciler cemaatle öğle namazını kılıp, evlerine gidiyor. Kurslarımız 9 Ağustos'a kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.