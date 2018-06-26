Sorgun’da yaz Kur’an kursları başladı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan tüm camilerde yaz Kur'an kursu başladı.

Sorgun Müftüsü Hasan Görer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl tüm köyler dahil olmak üzere, ilçe genelinde 170’in üzerinde cami ve Kur’an kursunda kayıtların yapıldığını ve öğrenci sayısının 13 bini bulmasını beklediklerini söyledi.

Görer, Kur'an kurslarına kayıtların devam ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"En az 15 öğrenci kayıt yapılan her yerde Kur'an kursu açacağımızı belirtmiştik. Bu yıl ilk kez 4’er haftadan 2 dönem şeklinde açılan kurslarımız 8 hafta sürecek. 250’nin üzerinde öğretici görev yapacak. Sayı artsa da gelen tüm öğrenciler kayıt edilecek. Kurslara katılan net öğrenci sayısını ancak hafta sonunda öğreneceğiz. İlçemizde ilk, orta ve lisede eğitim öğretim gören 16 binden fazla öğrencimiz var. Bunların büyük bir çoğunluğunun kurslarımıza katılmasını bekliyoruz."

25 Haziran’da başlayan kursların 17 Ağustos'ta sona ereceğini aktaran Görer, "Velilerimiz, çocuklarının küçük yaşta Kur'an öğrenmesini çok istiyor. Bu nedenle kurslarımıza büyük ilgi var. Kurslarımız saat 10.00'da başlıyor ve 12.45'e kadar devam ediyor. Sonra öğrenciler cemaatle öğle namazını kılıp, evlerine gidiyor." ifadelerini kullandı.



