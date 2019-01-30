Sorgun'da TYP kurası çekildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 130 kişi kura ile belirlendi. Belediye Düğün Salonu'nda, noter huzurundaki kurada, programa müracaat eden bin 500 kişi arasından isimleri...