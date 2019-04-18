Sorgun’da TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okul Salonundaki fuarın açılış törenine Belediye Başkanı Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Ekinci, böyle fuarların geleceğe, bilime ışık tutacağını ifade ederek, "Öğrencilerimizin bilimsel araştırma yeteneği kazanması, yeni bilgiler öğrenip araştırması, inceleyerek öğrenmenin zevkini tatması açısından çok önemlidir. Temel derslerde toplam 21 proje çalışması yapıp sergileme aşamasına getiren başta proje koordinatörü biyoloji öğretmenimiz Nilgün Ongun olmak üzere emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Açılış sonrası fuarı gezen Belediye Başkanı Erkut Ekinci, fuarda sergilenen eserlerle ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

