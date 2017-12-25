Sorgun'da trafik kazaları azaldı

YOZGAT (AA) - Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, trafik kazalarında geçen yıla göre düşüş sağlandığını bildirdi.

Altınpınar, yaptığı açıklamada, jandarma ve polis bölgelerinde, 20017 yılında bugüne kadar 87 trafik kazası meydana geldiğini ve bunlardan beşinin ölümle sonuçlandığını söyledi.

Ölümlü kaza sayısında geçen yıla kıyasla azalma görüldüğünü belirten Altınpınar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl jandarma sorumluluk alanında 3 ölümlü, 40 yaralamalı trafik kazası yaşanırken, bu yıl 31 yaralamalı trafik kazası oldu. Polis sorumluluk alanında ise bu yıl 5 ölümlü, 51 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Gönül isterdi ki, bu kazaların hiç biri yaşanmasın ancak bazen teknik nedenler, bazen de sürücü hataları nedeniyle trafik kazaları meydana gelebiliyor."

Altınpınar, trafik kazalarının azalmasında yapılan denetimlerin önemli olduğuna işaret ederek, "Bunun yanında hız, seyir, emniyet kemeri, lastik, motosikletlere yönelik kask denetimleri ile traktör ve biçerdöver sürücülerine verilen eğitimlerin yararı büyüktür. Yeni yılda da bu denetimler sürdürülecek." dedi.