Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Sorgun'da trafik kazaları azaldı

YOZGAT (AA) - Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, trafik kazalarında geçen yıla göre düşüş sağlandığını bildirdi. Altınpınar, yaptığı açıklamada, jandarma ve polis bölgelerinde, 20017 yılında bugüne kadar 87 trafik kazası meydana...

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:48
Sorgun'da trafik kazaları azaldı
banner230

YOZGAT (AA) - Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, trafik kazalarında geçen yıla göre düşüş sağlandığını bildirdi.

Altınpınar, yaptığı açıklamada, jandarma ve polis bölgelerinde, 20017 yılında bugüne kadar 87 trafik kazası meydana geldiğini ve bunlardan beşinin ölümle sonuçlandığını söyledi.

Ölümlü kaza sayısında geçen yıla kıyasla azalma görüldüğünü belirten Altınpınar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl jandarma sorumluluk alanında 3 ölümlü, 40 yaralamalı trafik kazası yaşanırken, bu yıl 31 yaralamalı trafik kazası oldu. Polis sorumluluk alanında ise bu yıl 5 ölümlü, 51 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Gönül isterdi ki, bu kazaların hiç biri yaşanmasın ancak bazen teknik nedenler, bazen de sürücü hataları nedeniyle trafik kazaları meydana gelebiliyor."

Altınpınar, trafik kazalarının azalmasında yapılan denetimlerin önemli olduğuna işaret ederek, "Bunun yanında hız, seyir, emniyet kemeri, lastik, motosikletlere yönelik kask denetimleri ile traktör ve biçerdöver sürücülerine verilen eğitimlerin yararı büyüktür. Yeni yılda da bu denetimler sürdürülecek." dedi.

Anahtar Kelimeler:
IstatistikKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim