Sorgun'da TOKİ kuraları çekildi

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesinde engelli ve dar gelirli vatandaşlar için TOKİ tarafından Üçtepeler mevkisinde yapılan konutların kuraları çekildi.

Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, yapımına 2015 yılında başlanan 158 konutun inşaatının tamamlanarak hak sahiplerine verildiğini söyledi.

Özdemir, "Allah’a binlerce şükürler olsun. Engelli ve dar gelirli vatandaşlarımızın sabırsızlıkla bekledikleri TOKİ konutlarının kura çekilişi yapıldı. Hak sahibi kardeşlerimiz evlerine kavuştu. 5 bloktan oluşan 2’inci TOKİ konutları 1+1 dairelerden oluşuyor. Bu konutların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

