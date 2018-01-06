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Sorgun'da TKDK destekleri anlatıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD Programı üçüncü çağrı ilanı başvuru bilgilendirme toplantısı yapıldı.Sorgun TSO salonunda gerçekleştirilen toplantının...

06 Ocak 2018 Cumartesi 15:35
Sorgun'da TKDK destekleri anlatıldı
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YOZGAT (AA) - Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD Programı üçüncü çağrı ilanı başvuru bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sorgun TSO salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan TSO Başkanı Üzeyir Arslan, bu programın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edildiğini belirtti.

TKDK'nın 21 Aralık 2017 tarihinde proje çağrı ilanına çıktığını anlatan Arslan, "Kurum tarafından kabul edine projelere hibe destek sağlanmaktadır. Bu sebeple hem üyelerimizden, hem de çiftçilerimizden bu çağrıyı iyi değerlendirip proje hazırlayarak sunmalarını istiyoruz." dedi.

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker de desteklenecek tedbirler ve destek bütçesi hakkında bilgi verdi.

Türker, bu başvuru çağrı ilanı kapsamında, sadece tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri kapsamında başvuruların kabul edileceğini söyledi.


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IPARD Bilgilendirme ToplantısıSorgunTSO
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