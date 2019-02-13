Sorgun'da TANAP projeleri tanıtıldı

YOZGAT (AA) - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından Sorgun'da hayata geçirilen projeler tanıtıldı.

Sorgun Kaymakamlığı tarafından bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Mustafa Altınpınar, TANAP Direktörü Fatih Erdem, Yatırım Müdürü Gizem Kurt, Yatırım Yönetimi Uzmanı Pınar Kavak, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Programın sunumunu yapan Kaymakamlık Proje Koordinatörü Yusuf Ünal, TANAP'ın bugüne kadar Sorgun'da hazırlanan 8 değişik projeye maddi kaynak sağladığını belirtti.



TANAP'ın ekonomik gücü çerçevesinde katkıda bulunduğu projelerin büyük yararlar sağlayacağını vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"TANAP ilçemizde başta Sorgun Kaymakamlığı tarafından hazırlanan 'Çevre Kirliliğine son, pırıl pırıl Sorgun', Şehit Hamza Uludağ Ana Okulu Okul Aile Birliği'nin 'Okulumun Bahçesi, Eğitim Parçası', Yunus Emre İlkokulu Okul Aile Birliği'nin 'Taşımalı öğrencilerin eğitim ortamının iyileştirilmesi', Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi Okul Aile Birliği'nin 'Genç beyinler laboratuvarda buluşsun', Agahefendi İlkokulu Okul Aile Birliği'nin 'STEM eğitimi', Şehit Önder Muratoğlu İlkokulu Okul Aile Birliği'nin 'Spor salonu ve zeka oyunları sınıfı', Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği'nin 'Sahada engeller ortadan kalkıyor' ile Sorgun Belediyesi'nin 'Engelli parkıyla engellerin ortadan kaldırılması" projelerine maddi kaynak sağladı."



Ünal, proje aşamasında olan özel eğitim okulunun tanıtımını yaparak, TANAP'ın bu projeye destek sağlaması durumunda 220 engelli çocuğun daha iyi bir eğitim öğretim ortamına kavuşacağını belirtti.

