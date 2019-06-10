Sorgun'da süne ile mücadele çalışmaları sürüyor

YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri süne mücadelesini sürdürüyor.



Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, ziraat mühendislerinden oluşan ekibin, yaklaşan hasat dönemi nedeniyle 9 günlük Ramazan Bayramı tatillerini kullanmayarak, buğday ekili alanlarda süne zararlısına karşı çalışma yaptığını söyledi.

Sorgun'da son 10 yılın en yüksek süne akınına karşı ilaçlama yapmayan çiftçilerin ürünlerinde yüzde 90 oranında bir kayıp olacağını vurgulayan Canbolat, "Ekibimiz hemen her gün yaptığı arazi kontrollerinde çiftçilere zamanından önce yapılan ilaçlama faaliyetinin hiçbir faydasının olmayacağı uyarılarında bulundu. Uygun ilaçlama zamanını tespit için sürekli kontrol ediliyor. Ayrıca çiftçilerimize köylerde yapılan bilgilendirme toplantılarının yanı sıra, uygulamaya konulan SMS sistemi ile uygun ilaçlama zamanı ve ilaç isimleri bilgisi veriliyor." dedi.

Canbolat, çiftçilerin zara uğramaması için kendilerinin de tarlalarını kontrol etmesini istedi.