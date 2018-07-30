Sorgun’da sıcak asfalt çalışmaları

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, ilçede 7 mahallede sıcak asfalt çalışması başlattıklarını söyledi.

Karakol Sokak'ta başlayan asfaltlama çalışmasını inceleyen Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yandan altyapı, kilit parke, bordür ve caddelerde kaldırım yenileme çalışmaları sürdüğünü diğer yandan da sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Hedeflerinin ilçedeki bütün caddeleri sıcak asfalt ile kaplamak olduğunu aktaran Gürbüz, "İlçemizin ihtiyacı olan alt yapısı tamamlanmış tüm mahallelerinde sıcak asfalt çalışması yapacağız. Önce belirlediğimiz 7 mahallede daha sonra mevsim şartları elverişli olursa diğer 7 mahallemizde ihtiyaç duyulan caddeleri asfalt ile kaplayacağız." dedi.



