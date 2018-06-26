Sorgun’da seyyar satıcıların tezgahları toplandı

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan seyyar satıcılara karşı denetlemelerini artırdı.

Gıda ürünleri başta olmak üzere haksız rekabet, etiket, yol işgaliyesi ve irsaliye gibi konularda denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, çok sayıda seyyar satıcının tezgahına el koydu.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, el konulan seyyar tezgahların Sorgun Belediyesi tarafından muhafaza altına alındığını, bu esnafların satıştan men edildiğini bildirdi.

Zabıta ekiplerinin denetimleri sıklaştırdığını vurgulayan Gürbüz, haksız rekabetin önüne geçmek için sokaklarda yapılan satışın engelleneceğini ve bu konuda seyyar satıcılara taviz vermeyeceklerini aktardı.

