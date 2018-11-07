Sorgun'da şehit aileleri için gezi düzenlendi

YOZGAT (AA) - Sorgun Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, şehit aileleri için gezi düzenlendi.

Dernek Başkanı Özdemir Kılınç, şehitlerin hayatta olan anne ve babalarının katlımı ile "Manevi Değeri Yüksek Mabetlerle Buluşuyoruz" projesi kapsamında, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Konya ve Nevşehir’e gezi düzenlediklerini söyledi.

Sorgun’dan dualarla uğurlanan kafilenin sabah namazını Kırşehir Cacabey, öğle namazını Aksaray da Ulu Cami, akşam ve ikindi namazını ise Konya Mevlana Camisi'nde kıldıklarını ifade eden Kılınç, "Konya'da Büyükşehir Belediyesinin görevlendirdiği rehber eşliğinde Mevlana Müzesini gezdik. Bu gezi Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer beylerin destek ve katkılarıyla şehitlerimizin anne ve babalarına hiçbir ekonomik yük getirmeden düzenlenmiştir. Katkısı olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.