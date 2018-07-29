Sorgun’da şehir şebeke suyuna takviye

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi, ilçede yaşanan su sıkıntısını çözüyor.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle yaz aylarında ilçede yaşanan su sorununun giderilmesi amacıyla, bir süre önce Ortaçayır olarak adlandırılan bölgede başlattıkları sondaj çalışmalarından, olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Yıllardır yaşanan su sorununun kökten çözülmesi amacıyla daha radikal çözümler üretmeye çalıştıklarını ifade eden Gürbüz, "Uzun süredir yaptırdığımız sondaj çalışmalarında 161 metre derinlikte ve saniyede 15 litre debide içme suyu bulduk. Bu suyun şehir şebeke suyuna bağlanması için çalışmalarımız sürüyor. Halkımızdan isteğimiz şehir şebeke suyunu israf etmesinler. Şebeke suyu ile bahçe sulamasınlar, araç yıkamasınlar. Bunlar hem yasak hem de yükseklerde oturan vatandaşların su sıkıntısı çekmelerine neden oluyor. Ayrıca bu yasağa uymayan vatandaşlarımız ağır para cezası ödemek durumunda kalıyorlar. "dedi.

