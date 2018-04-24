Sorgun'da şebeke suyu ile bahçe sulayan cezalandırılacak

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi encümenince alınan kararla şebeke suyu ile bahçe sulayan, araç yıkayanlar 200 lira ile cezalandırılacak.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların kurak geçmesi nedeniyle yaz aylarında su sıkıntısı yaşanabileceğini belirterek, şebeke suyunun amacı dışında kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Bazı vatandaşların şebeke suyu ile bahçe suladığını aktaran Şimşek, "Yaz aylarında ilçemizde su sıkıntısı yaşanmaması için bazı tedbirler alındı. Şehir içerisinde bahçe, fidan ve çim sulamada içme suyu kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayan ve içme suyunu amacı dışına kullananlara, belediye encümeninde alınan karar doğrultusunda 200 lira para cezası kesilecektir. Durumun tekerrürü halinde bu vatandaşın hem suyu kesilecek hem de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bu kurallara riayet etmesini istiyoruz." dedi.