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Sorgun’da sağlıklı yaşam eğitimleri

YOZGAT (AA) - Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi, vatandaşlara yönelik "Sağlıklı Yaşam- Kanser İçin Erken Teşhis" sloganıyla eğitim çalışmaları başlattı.Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Dr. Mehmet Parlak, AA muhabirine...

05 Ocak 2018 Cuma 17:56
Sorgun’da sağlıklı yaşam eğitimleri
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YOZGAT (AA) - Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi, vatandaşlara yönelik "Sağlıklı Yaşam- Kanser İçin Erken Teşhis" sloganıyla eğitim çalışmaları başlattı.

Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Dr. Mehmet Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından düzenlenen eğitimlerin, zaman zaman değişik okullarda velilere yönelik olarak verileceğini belirtti.

"Sağlıklı Yaşam- Kanser İçin Erken Teşhis" eğitimlerinin ilkinin Feyzullah Bektaş Ortaokulu'nda verildiğini söyleyen Parlak, "Eğitimlerimizde sağlıklı beslenme nedir, sağlıklı beslenmenin önemi, sağlıklı beslenme aşamaları nelerdir, sağlıklı yaşamda fiziksel aktivitenin önemi, obezite nedir ve obezitenin neden olduğu durumlar hakkında personelimiz bilgi aktardı. Eğitimlerde ayrıca verem ve kanser hastalığı teşhisi ve tedavileri konusunda katılımcılar bilgilendirilmektedir." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık EğitimleriSorgunTSM
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