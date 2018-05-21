Sorgun'da ramazan

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca her akşam 600 kişiye iftar verildiğini söyledi.

Gürbüz, yaptığı açıklamada, esnaf ve iş adamlarının desteğiyle verilen iftar ile bir yandan ihtiyaç sahibi insanların iftarlarını yapabildiğini, diğer yandan da terminal de otobüs bekleyen kişilerin bu iftarlardan yararlandığını belirtti.

Ramazanın maneviyatına uygun olarak zengin, fakir ayrımı olmadan bir araya gelinen böyle güzel bir hayra aracılık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gürbüz, "Bu ay manevi duyguların en yoğun yaşandığı rahmet ve bereket ayıdır. İftarları bu yıl da belediye yemekhanemizde veriyoruz. Amacımız evinde aşı olmayan hiç bir vatandaşımız kalmasın. İftarını rahatlıkla yapabilsin. İftarlık vermek için hayırsever iş adamlarımız ve esnaflarımız şimdiden bize müracaat ederek katkı sağlamak istediklerini belirtiyorlar." dedi.

