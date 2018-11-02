Sorgun'da PTT Mobil aracı hizmet vermeye başladı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesinde PTT Şubesi Mobil aracı vatandaşa hizmet vermeye başladı.

İlk olarak 2016'da Ankara, Antalya, Denizli ve İstanbul’da hizmet vermeye başlayan PTT mobil aracı, Sorgun’da da hizmet vermeye başladı.

PTT Sorgun Şubesi Müdürü Fatih Kurt, vatandaşların artık PTT şubelerine gitmeden, mobil araçlar sayesinde işlemlerini gerçekleştirebileceklerini söyledi.

PTT Genel Müdürlüğünün 2016'da faaliyete sokmuş olduğu ve tüm Türkiye genelinde kullanılmaya başlanan bir hizmet türü olduğunu ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Hizmeti bizzat vatandaşlarımızı ayağına götürüyoruz. Vatandaşlarımız, PTT şubelerine gelmesine gerek kalmadan şubelerimizde yapılan bütün hizmetleri PTT Mobil aracımız sayesinde işlemlerini gerçekleştirebilirler. Aracımıza yaklaşık 1 ay öncesinde ATM cihazı da konuldu. Mesai saatleri içerisinde şubelerdeki ATM’lerden yapılan tüm işlemler mobil aracımızdaki ATM üzerinden de yapabilirler. Mobil aracımız hafta içinde normal mesai saatlerinde, yıl sonuna kadar da cumartesi-pazar günleri saat:10.00 ile 14.00 arasında da vatandaşlarımızın hizmetinde olacak."

Kurt, Yozgat genelinde 1 adet Yozgat merkez ve 1 adet de Sorgun’da olmak üzere 2 araçla hizmet verdiklerini belirterek, PTT Genel Müdürlüğünce nüfus yoğunluğu ve potansiyeli yüksek olan il ve ilçelere bu araçtan verildiğini sözlerine ekledi.