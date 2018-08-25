YOZGAT (AA) - Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hayata geçirilen proje yazma kursunda gençler, fikirlerini projeye dönüştürüyor.

Gençler arasında proje yazma kültürünü geliştirmek, proje yazma ve yönetme yeteneği kazandırmak, hibe ve teşviklerden yararlanmak ve proje uzmanlığı kazanmak amacıyla hayata geçirilen kursa 16 kursiyer katılıyor.

SORGED Başkanı Halil Uğuz, yaptığı açıklamada, kursta çalışmaların 3 grup halinde başladığını belirtti.

Kursiyerlerin, sorun analizi ve öncelikler dikkate alınarak, genç işsizliği, gençlerin kültürel mirası tanıması, sağlık ve obezite gibi sorunlar üzerine projeler hazırladıklarını belirten Uğuz, kursun 30 gün süreceğini anlattı.

Uğuz, "İlk 7 gün uygulamalı proje yazma eğitimi, sonraki 23 gün de projelerin takibi ve izlemesi yapılacaktır. Tamamlan tüm projeler ilgili kurumlara sunulacaktır." dedi.

