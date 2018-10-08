Sorgun'da oto galericileri sınavı yapılacak

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesinde, Ticaret Bakanlığı tarafından oto alım satımı yapacaklar için getirilen mesleki yeterlilik belgesi sahibi olma zorunluluğunun ardından Ticaret ve Sanayi Odası girişimiyle sektörde faaliyet gösterenlere yönelik mesleki yeterlilik sınavı düzenlenecek.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak şubat ayında yürürlüğe giren yönetmelikle hali hazırda ikinci el araç satımı yapanlar ve bundan sonra sektörde çalışacak veya iş yeri açacak kişiler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Uygulamanın 13 Mayıs itibarıyla başladığına işaret eden Arslan, bu eksikliği gidermek üzere çalışma yaptıklarını belirtti.

Arslan, bu kapsamda Sorgun TSO olarak üyelerini iş yerlerinde ziyaret edip mevzuatı anlattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalar neticesinde üyelerimiz çok ciddi hassasiyet göstermiş ve 155 kişi ikinci el oto alım satımı mesleki yeterlilik belgesi almak için başvuruda bulunmuştur. Bu konuda yetkili TOBB Meybem AŞ ile yaptığımız iş birliği ve protokol gereği 10 Ekim 2018 Çarşamba günü mesleki yeterlilik belgesi teorik ve uygulama sınavlarımız yapılacaktır."