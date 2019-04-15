Sorgun'da öğrenciler yararına kermes

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Semerkand Vakfı Sorgun Şubesi tarafından öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Atatürk Bulvarı'ndaki kermesin açılışına katılan Belediye Başkan Vekili Ergin Gül, eğitim yararına yapılan bu tür yardımların kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

Semerkand Vakfı Sorgun Şubesi Başkanı Muammer Bulut da her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak amacıyla bu kermesi düzenlediklerini belirtti.

Kermeste giyimden ev eşyasına bir çok şeyin vatandaşların beğenisine sunulduğunu ifade eden Bulut, "Amacımız bölge insanına hizmettir. Günümüzün ekonomik koşullarında insanların alım güçlerine bir nebze katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Semerkand, aydınlığa giden insanları mutluluğa ulaştıran, Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen bir vakıf sistemidir." dedi.

Bulut, kermesin bir hafta süreceğini bildirildi.

