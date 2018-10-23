Sorgun’da öğrenciler yararına kermes

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Semerkand Vakfı Sorgun Şubesi tarafından öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Semerkand Vakfı Sorgun Şubesi, Cengiz Topel Caddesi Belediye Meydanı girişindeki bir iş yerinde, öğrenciler yararına kermes açtı.

Kermes açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Murat Gürbüz, eğitim yararına yapılan bu tür yardımların kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

Semerkand Vakfı Sorgun Şubesi Başkanı Muammer Bulut da her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak amacıyla kermes düzenlediklerini belirtti.

Amaçlarının bölge insanına hizmet olduğunu ifade eden Bulut, "Semerkand, aydınlığa giden insanları mutluluğa ulaştıran, Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen bir vakıf sistemidir." dedi.

Kermesin hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi.