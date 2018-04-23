Sorgun’da öğrenciler yararına kermes

YOZGAT (AA) - Sorgun'da Semerkand Vakfı Sorgun Şubesi tarafından dar gelirli öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi 37. Sokakta bir iş yerinde dualar eşliğinde açılışı yapılan kermes hafta sonuna kadar açık kalacak.

Semerkand Vakfı Sorgun Şubesi Başkanı Muammer Bulut, açılış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yılda, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak amacıyla, kermes düzenlediklerini belirtti.

Amaçlarının bölge insanına hizmet olduğunu ifade eden Bulut, "Semerkand, aydınlığa giden insanları mutluluğa ulaştıran, Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen bir vakıf sistemidir. " dedi.

Kermes açılışına Belediye Başkanı Şimşek'in yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vakıf üyeleri katıldı.



