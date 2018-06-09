Sorgun’da MHP Seçim İrtibat Bürosu açıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesinde, MHP Seçim İrtibat Bürosu düzenlenen törenle açıldı.

MHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi çalışmalarını yürütmek üzere Sorgun’da seçim bürosu açtı.

Açılışta konuşan MHP Sorgun İlçe Başkanı Yusuf Zafer Kutlusoy, 24 Haziran seçimlerinde tüm MHP ekibi olarak Sorgun’da tek tek evleri dolaşacaklarını ve çalmadık kapı bırakmayacaklarını belirtti.

Milletvekili adaylarının seçilip meclise girmeleri durumunda bir ayaklarının Sorgun’da, bir ayaklarının Ankara’da olacağını vurgulayan Kutlusoy, tüm vatandaşların aradıkları zaman milletvekillerine ulaşmalarının da mümkün olacağını belirtti.

Seçim bürosunun açılışına, MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, milletvekili adayları ve partililer katıldı.

