Sorgun’da Kur’an kurslarında sağlık eğitimi

YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kur’an kursuna giden çocuklara sağlık eğitimi veriliyor.
Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Parlak, kişilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmaları ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çalışma başlattıklarını belirtti.
Parlak, düzenlenen programlarda görevlendirilen sağlık personelinin Kur’an kurslarına gelen kursiyerleri bilgilendirdiğini anlatarak, "Personelimiz, sağlıklı beslenme nedir, beslenmenin önemi, obezite ve obezitenin yol açtığı sağlık sorunları fiziksel aktivite, çocukluk döneminde anemi (kansızlık) belirtileri, el yıkama, banyo, diş fırçalama, tırnak kesimi gibi kişisel hijyen konularında eğitim veriyor." dedi.