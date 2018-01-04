Sorgun'da köylerin su sorunu çözülüyor

YOZGAT (AA) - Sorgun Köylere Hizmet Götürme Birliği, kuraklık nedeniyle içme suyu sıkıntısı yaşayan köylere, yeni kaynaklardan su takviyesi yaptı.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, 2017'nin mevsim normalleri altında yağış alması nedeniyle birçok yerleşim yerinde su sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Altınpınar, su sıkıntısı çeken birçok köyde yapılan drenaj çalışmaları sonrasında su bulunduğunu ve köylerin şebekelerine bağlandığını ifade ederek, "2017 yılı yatırım programında bulunan Günyazı, Ağcın, Yazılıtaş, İkikara, Bağlarbaşı ve Taşpmar köylerinde su yetersizliği nedeniyle ek drenaj çalışmaları yapılarak yeteri miktarda su bulunup, şebekeye bağlandı." dedi.

Mirahor, Babalı, Dişli ve Kodallıçiftliği köylerinde sondaj çalışması yapıldığını anlatan Altınpınar, bu köylerde de bulunan içme suyunun şebekeye bağlanacağını sözlerine ekledi.