Sorgun'da köylere yapılacak hizmetler ele alındı

YOZGAT (AA) - Sorgun Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu toplandı.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar başkanlığında toplanan Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulunda, köylere yapılan altyapı ve yol çalışmaları değerlendirildi.

Köylerin mevcut ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili de görüşmelerin yapıldığı genel kurulda birliğin 2019 yılı tahmini bütçesi de karara bağlandı.

Kaymakam Altınpınar, genel kurul sonunda yaptığı açıklamada, 2018 yılının verimli geçtiğini, başarılı çalışmalara imza atıldığını, 2019 yılında da aynı hızla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.