Sorgun'da kömür dağıtımı

YOZGAT (AA) - Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere, 13 bin ton kömür dağıtıldı.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kömür dağıtımına yaz mevsimi girmeden başladıklarını ve şu ana kadar 13 bin ton kömürün dağıtımını yaptıklarını belirtti.



Kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde dağıtımı planlanan tüm kömür fişlerinin, ihtiyaç sahibi ailelere verildiğini ifade eden Altınpınar, "Geçen yıl 6 bin aileye 15 bin ton kömür dağıttık. Bu yıl da 15 bin ton kömür dağıtımı yapacağız. Şu ana kadar yaklaşık 6 bin 500 aileye 2 şer ton olmak üzere toplam 13 bin ton kömür dağıttık. Kalan 2 bin ton kömürün dağıtımı sürüyor. İhtiyaç sahibi aileler fişlerini aldıktan sonra kendi temin ettikleri araçlarla kömür işletmesine gidip kömürlerini alıyorlar." dedi.

