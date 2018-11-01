Sorgun'da kış spor okulu açıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından ilçede Kış Spor Okulu açtı.

Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Levent Tunçer, haftanın 7 günü hizmet vermeye çalıştıklarını, amaçlarının yetişen genç nesli kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Yaz ve kış spor okullarıyla genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden, tüm vatandaşlara hizmet verdiklerine dikkati çeken Tunçer, "İlçemizde bir stadyum ve iki spor salonuyla, personelin ve antrenörlerinin gayretiyle, spor yapmak isteyen vatandaşlarımıza kapılarını açmıştır. 6 spor dalında kurs açmış bulunuyoruz. Kurslarımızdan voleybol, basketbol ve atletizm hafta içi her gün 15.30 -17.30, hafta sonları 13.00-15.00, judo salı ve perşembe günleri 14.30 -16.00, plates salı, perşembe 14.30-16.00, jimnastik ise pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır." dedi.



