Sorgun’da kasap ve şarküteriler denetlendi

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesindeki kasap ve şarküterilerde denetleme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kasap ve şarküterileri denetledi.



Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, yaptığı açıklamada, denetimlerde iş yerlerindeki sağlık muayene portör belgeleri, genel temizlik, hijyen, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, fiyat listesi, dolaplarının ısı dereceleri, karkas etlerin mühürlü olması ve kesim faturaları gözden geçirildiğini söyledi.

Ekiplerinin denetimleri sırasında en çok, gıda hijyenine dikkat ettiklerini belirten Gürbüz, "Ürünlerin son kullanma tarihleri, bozuk olup olmadıkları, saklama şartları da teftiş edildi. Bir iş yerine mühürsüz et bulundurmaktan işlem yapılırken, eksikleri görülen iş yerleri uyarıldı." dedi.



