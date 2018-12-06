Sorgun'da kantin, fırın ve pastaneler denetlendi

YOZGAT – Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak yapılan iş yeri denetimleri sürüyor.



Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Parlak, denetimler kapsamında mahallelerde bulunan iş yerlerinden, okullardaki kantinlere kadar hemen her yerde denetim yaptıklarını belirtti.

Parlak, "Merkezdeki mahallelerimizin dışında beldelerimizde de bu denetimleri sürdürüyoruz. Ayrıca kıraathane, restoran, kafe, kuaför, berber, pastane ve fırın gibi iş yerlerinde de temizlik, günü geçmiş gıdalar, sigara içilip içilmediği, yasalara uyulup uyulmadığı konularında denetimlerde bulunuyoruz." dedi.

Parlak, yasa ile belirtilmiş şartlara uymayan iş yerlerinin önce uyarıldığını, sonra haklarında yasal işlem yapıldığını sözlerine ekledi.

