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Sorgun’da kan bağışı kampanyası

YOZGAT (AA) - Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağışı Merkezi tarafından Sorgun’da kan bağışı kampanyası başlatıldı.Kampanya ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Yozgat Kan Bağışı Merkezi doktoru Selçuk Cansız, 3 ayda bir düzenli olarak...

05 Ocak 2018 Cuma 17:53
Sorgun’da kan bağışı kampanyası
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YOZGAT (AA) - Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağışı Merkezi tarafından Sorgun’da kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kampanya ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Yozgat Kan Bağışı Merkezi doktoru Selçuk Cansız, 3 ayda bir düzenli olarak Sorgun’a geldiklerini ve ilçedeki bağışçılardan memnun olduklarını söyledi.

Salı günü Salih Paşa Camisi karşısında düzenlenen kampanya kapsamında bu güne kadar 400 üniteye yakın kan topladıklarını aktaran Cansız, "Bu seferki kampanyamızın hedefini bin ünite olarak belirlemiştik. Ancak önümüzdeki çarşamba günü sona erecek olan kampanyamızda bu hedefe ulaşmamız çok zor görünüyor. Yine de biz 800 üniteye yakın bir kan bağışı bekliyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılayı’nın düzenli olarak yaptığı kampanyalar sayesinde vatandaşların artık kan verme konusunda daha bilinçli olarak davrandıklarına dikkat çeken Cansız, şöyle konuştu:

"Sorgun’da düzenli olarak kan bağışında bulunan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza göstermiş oldukları duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. 8 gün sürecek kampanyamız çerçevesinde belirlediğimiz hedefe ulaşmayı bekliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Kan BağışıSorgunTürk Kızılayı
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