Sorgun'da kadınlar için plates kursu

YOZGAT (AA) - Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kadınlar için plates kursu açılacak.



Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tuncer, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile düzenlenecek kursun önümüzdeki hafta başlayacağını, kayıtların devam ettiğini söyledi.

Banu Kevser Gezergün'ün, ilçe stadyumu altında bulunan salonda hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri kurs vereceğini ifade eden Tuncer, "Daha önce açtığımız aerobik ve plates kurslarımıza özellikle ev kadınlarımız büyük ilgi göstermişti. Bu yıl da bu ilginin devam edeceğini ümit ediyorum. Açmış olduğumuz bu tür kurslarla kadınlarımıza sadece spor yaptırmayı değil, sosyal alanda daha etkin olmalarını da amaçlıyoruz." diye konuştu.

