Sorgun'da iş yerlerinin denetimleri sürüyor

YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, iş yeri denetimlerini sürdürüyor.

Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Parlak, denetimler kapsamında ekim ayı içerisinde mahallelerde bulunan iş yerlerinden, okullardaki kantinlere kadar hemen her yerde denetimlerde bulunduklarını söyledi.

Yenimahalle, Agahefendi, Bahçelievler, Çay, Yeşilöz, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Yenidoğan, Bedir Baba, Osman Çavuş ve Ahmet Efendi mahallelerindeki iş yerlerinde rutin denetimler yaptıklarını belirten Parlak, "Merkezdeki mahallelerimizin dışında beldelerimizde de bu denetimleri sürdürüyoruz. Ayrıca kıraathane, restoran, kafe, kuaför, berber, pastane ve fırın gibi iş yerlerinde de temizlik, tarihi geçmiş gıdalar, sigara içilip içilmediği, yasalara uyulup uyulmadığı konularında denetimlerde bulunuyoruz." dedi.



Parlak, yasayla belirtilmiş şartlara uymayan iş yerlerinin önce uyarıldığını, sonra haklarında yasal işlem yapıldığını sözlerine ekledi.

