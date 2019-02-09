Sorgun'da gitar ve saz kursuna yoğun ilgi

YOZGAT (AA) - Sorgun Gençlik Merkezi tarafından açılan gitar ve saz kursu yoğun ilgi görüyor.

Sorgun Gençlik Merkezi Müdürü Hasan Bakır, merkezde açılan kurslara 10 yaş ve üzeri öğrencilerin katıldığını, 60 öğrencinin üzerinde başvuru olması nedeniyle kursları 3 gruba ayırdıklarını ifade etti.

Bakır, 3 ay devam edecek kurslar öncesinde velilerin de görüşü alındıktan sonra çalışmalara başladıklarını anlatarak, "Kurslarımız haftanın 5 günü devam ediyor. Pazartesi ve çarşamba günleri saz, salı, perşembe ve cuma ise gitar kursumuz yapılıyor. Öğrencilerimizin derslerden artan zamanlarını burada değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını da sağlıyoruz. İlginin böyle devam etmesi durumunda kurslarımızın yenilerini de açabiliriz." dedi.

