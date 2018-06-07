Sorgun'da girişimciler İŞGEM ile sözleşme imzaladı

YOZGAT (AA) - Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sorgun İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM), iş fikirleri değerlendirilen ve başvuruları kabul edilen 12 girişimci sözleşme imzaladı.

Sorgun Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreni sonrasında bir açıklama yapan Belediye Başkanı Murat Gürbüz, 12 yeni girişimcinin yapacakları üretimlerle, gerek Sorgun gerekse ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

İŞGEM'lerin kurulması ve yaygınlaştırılmasının KOSGEB tarafından koordine edildiğini vurgulayan Gürbüz, "İŞGEM'ler, yeni kurulan kuruluşların en kırılgan oldukları kuruluş aşamasını destekleyen, bu işletmeleri besleyen ve büyümelerini sağlayan kuruluşlardır." dedi.

Gürbüz, firmalara işliklerle beraber, esnek kira sözleşmeleri çerçevesinde ihtiyaca göre genişletilebilir mekan ve benzeri kolaylıklar sağlayan İŞGEM’in, Sorgun’da 5 bin 500 metre kare kapalı alanda hizmet verdiği anlattı.

Gürbüz, şöyle konuştu:

"Çeşitli ebatlarda 34 işlik ve 8 personelle hizmet veren Sorgun İŞGEM’e başvuruda bulunan ve iş fikirleri değerlendirilerek başvuruları kabul edilen 12 girişimci, Sorgun İŞGEM'e taşındı. Bugün de sözleşmeleri imzalanmıştır. Bu girişimcilerimiz, tekstil malzemeleri, tuşlu cep telefonu, güneş enerji panelleri, dekoratif beton duvar, mutfak mobilyaları, bahçe mobilyaları çelik kapı ve yangın kapısı, palet ve yenilebilir şeker kağıdı gibi ürünler üretecek. İlçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Törene, İŞGEM Teknik Destek Takım Lideri Theologos Prokopio, Uzman Çağlar Aydın, Sorgun İŞGEM Sorumlusu Yusuf Yılgın ve girişimciler katıldı.

