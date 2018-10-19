Sorgun’da gıda denetimleri sürüyor

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü öncülüğünde, vergi dairesi, tarım ve orman ilçe müdürlüğü ekipleri tarafından gıda denetimi yapıldı.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, gıda denetimlerinin aksatılmadan yapıldığını belirterek, vatandaşların sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve usulsüzlüklerin önüne geçmek için denetimlerin artırıldığını söyledi.

Gürbüz, vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, "İş yerlerine ruhsat denetim kontrolü de yapılarak, alım satımlarda mutlaka fiş kesilmesi yönünde uyarıldı. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan iş yerleri hakkında tutanak tutularak eksikliklerin giderilmesi için süre verildi. Eksiklikleri bulunan işletmeleri uyarılarak etiket ve kasa arasında farklılık görülen iş yerleri hakkında cezai işlem yapıldı." diye konuştu.