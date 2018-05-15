Sorgun'da Gençlik Haftası kutlamaları

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Hafta kapsamında Belediye Meydanı'ndan Hükümet Konağı yanında bulunan Atatürk Büstü'ne kadar süren gençlik yürüyüşü yapıldı, büste çelenk sunuldu.

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası dolayısıyla voleybol, basketbol, futsal, hentbol, satranç branşlarında turnuvalar düzenleyeceklerini söyledi.

Tunçer, ayrıca bin 500 metre yıldız kızlar, 2 bin metre yıldız erkekler, 2 bin metre genç kızlar ve 3 bin metre genç erkekler atletizm müsabakalarını tamamlayacaklarını kaydetti.



