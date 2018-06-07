Sorgun’da gazi ve şehit ailelerine iftar

YOZGAT (AA) - Sorgun Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gaziler ve şehit ailelerine iftar yemeği verildi.

Sorgun’da bir otelde gerçekleştirilen iftar yemeği Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İftar sonrası konuşan Kaymakam Mustafa Altınpınar, bir iftar programında gaziler ve şehit aileleri ile birlikte olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

İnsanların olduğu gibi milletlerin de hayatlarında iyi ve kötü zamanlar olduğunu dile getiren Altınpınar, şöyle konuştu:

"Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında ve dahi Cumhuriyetin kuruluşunda yaşadığımız uzun harpler, yakmadık ve batırmadık ocak bırakmamışlardır. Uzun yıllar devam eden terörle savaşımızda da bu durum geçerlidir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz çıktıkları dönülmez yolun sonunda bunun bir hayat memat, bir varlık yokluk meselesi olduğunu anlamış ve büyük bir sırra vakıf olmuştur. Zor zamanlarda ateşle imtihan edilmişler, bazen çöl sıcağında kavrulmuşlar, bazen de dondurucu soğuklarda beyaz ölüme gülümsemişlerdir. Onlar cennetin ebedi sakinleridir."