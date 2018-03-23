Sorgun’da fidanlar satışa çıktı

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesinde fidan satışları başladı.

Salih Paşa Camisi yanında fidan satan Serkan Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların fidanlara gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Genel olarak elma, armut, erik, şeftali, kayısı ve ayva fidanlarına vatandaşların daha çok rağbet gösterdiğini anlatan Yiğit, "Bu fidanlar dışında nektarin, vişne, kiraz, dut, kestane ve ceviz gibi meyve fidanları da var. Meyve fidanlarının yanı sıra çam ve çiçek fidanları da satıyoruz. Ceviz ve dut fidanları 15 liradan satılırken diğer meyve fidanları 10 liradan alıcı buluyor. Çam fidanlarımız ise 10 liradan 150 liraya kadar bir fiyattan satılıyor." dedi.

Bu yıl havaların erken ısınmasının çiftçiyi erken fidan dikmeye yönelttiğini aktaran Yiğit, "Fidanları satarken müşterilerimize bunları nasıl dikecekleri konusunda da bilgiler veriyoruz. Vatandaşlarımız fidanları alırken önce köküne, sonra sertifikasına baksınlar. Fidanın bol köklü olması gerekiyor. Yaralanmamış, gövdesinin düzgün, aşı yerinin belli olması lazım. Fidanlar için dikilecek yerde en önemli olay, toprağının temiz, taşsız, yanmış gübreyle karıştırılmış olmasıdır. Ayrıca, fidanının yanına ona destek olacak şekilde çubuk dikerek rüzgardan korumak gerekir." ifadelerini kullandı.

