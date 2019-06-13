Sorgun'da engellilere, akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi (PANKO) ve Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, ortaklaşa hazırladıkları bir proje kapsamında engelli vatandaşlara 36 akülü araç ve 21 tekerlekli sandalye dağıttı.



Sorgun Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mustafa Altınpınar, hazırlanan projenin sosyal yardımlaşmanın çok güzel bir örneğini oluşturduğunu söyledi.

Altınpınar, bütün engellilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve onların sosyal çevreye kavuşmaları için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, bu kapsamda Hükümet Konağın'da yaptıkları düzenlemeleri hatırlattı.

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan da Hollanda’da yaşayan Türk iş adamlarından 36 akülü araba ile 21 tekerlekli sandalye taleplerinin olduğunu ve taleplerinin olumlu bir şekilde karşıladıklarını ifade etti.

Arslan, "Bu akülü ve tekerlekli sandalyeler sadece Sorgun ilçe merkezindeki engelli kardeşlerimize değil, diğer ilçelerimiz ve özellikle köylerde yaşayan engelli kardeşlerimize de dağıtılacak." dedi.

Konuşmaların ardından 57 engelliye akülü ve tekerlekli sandalyeleri teslim edilirken, projeye emeği geçenlere plaket ve belge verildi.



