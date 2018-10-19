Sorgun'da enflasyonla mücadeleye destek

YOZGAT (AA) - Sorgun Köylere Hizmet Götürme Birliğince Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Enflasyonla Mücadele Programı'na köylerde kullanılan su ücretlerinde yüzde 10 indirime gidilerek destek verildi.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, ülkede birçok sektörün enflasyonla mücadele konusunda ellerinden gelen desteği sağladığını, bu noktada Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak kendilerinin de üzerine düşen görevi yerine getireceklerini kaydetti.

Altınpınar, "Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın, hem de milletimizin enflasyonla topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Köylere Hizmet Götürme Birliğimize bağlı köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızdan, birliğimize su borcu olan abonelerimizin bu borçlarında yüzde 10 indirim sağlanacaktır. Bu indirimden, 6 ay süreyle borcunu ödeyen abonelerimiz yararlanacaktır." diye konuştu.

