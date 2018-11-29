YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Din eğitiminin, dünü, bugünü, yarını" isimli konferans düzenlendi.



Sorgun Öğretmenevi salonunda din kültürü öğretmenleri ile imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerine yönelik düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey katıldı.

Rektör Karacabey, din eğitiminde öğretmenlere büyük görevler düştüğünü söyledi.



Okullarda meslek derslerinde öğretmenlerin ders anlatırken nelere dikkat etmesi gerektiğini örneklerle anlatan Karacabey, "Milli Eğitim Bakanlığımız din eğitimiyle ilgili ders kitapları, yardımcı ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, broşürler, dergiler çıkartıyor. Konuyla ilgili anketler düzenlemek suretiyle ülkemizde din eğitimini her zaman canlı tutmaya çalışıyor." dedi.



Konferansa, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ve öğretmenler katıldı.







