Sorgun'da dere yatakları temizleniyor

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi kötü koku ve haşereleri önlemek için Eğriöz ve Delibaş derelerinde temizlik çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Murat Gürbüz AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinden geçen Eğriöz ve Delibaş derelerinde yaz ayılarında sinek, sivrisinek ve haşerelerin ürememesi, çevreye pis kokuların yayılmasını önlemek amacıyla temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Gürbüz, bazı vatandaşların da çöplerini dere yataklarına attığını, bu durumun da hem çevre kirliliği yarattığını hem de insan sağlığını tehdit ettiğini ifade ederek, "Bu tür açığa atılan çöpler, kendi sağlığımız tehdit etmektedir. Ben vatandaşlarımızdan çöplerini derelere atmamalarını rica ediyorum. Sağlımızı korumak için çöplerimizi derelere değil, belediyemizin bırakmış olduğu konteynerlere atalım. Temizlik işçilerimiz günlük temizlik yapıyor, ancak derelere atılan çöplerin toplanması çok zor oluyor. Ayrıca konteynerlere attığımız çöpleri de mutlaka poşetleyelim." diye konuştu.