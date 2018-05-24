Sorgun'da bilim fuarı açıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Ahmet Uslu Parkı'nda düzenlenen fuar öncesi konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, 4 yıldır ortaokul ve liseler bünyesinde TÜBİTAK desteğiyle açılan fuara, bu yıl 110 projenin katıldığını belirtti.

Fuarda, öğrenciler tarafından proje tabanlı öğrenme metodu ile üretilmiş projelerin yer aldığını ifade eden Ekinci, "Bugün 22 okulumuzda üretilen 340 projeden seçilen 110 proje sergilendi. Bu 340 projeyi 655 öğrencimiz 201 öğretmenimizin rehberliğinde hazırladı. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışa, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Murat Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

