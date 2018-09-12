Sorgun'da belediyeden kilitli parke taşı çalışması

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, 2018 yılı planlaması çerçevesinde 48 bin metrekare kilitli parke yol çalışması yaptıklarını söyledi.

Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm mahallelerde yapılmamış yol bırakmayacaklarını anlatarak, "Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaklaşık 16 bin metrekare kilitli parke yapılırken, Agahefendi Mahallesi'nde 5 bin 411, Ahmet Efendi Mahallesi'nde 3 bin 820, Bahçelievler'de 134, Bedir Baba Mahallesi'nde bin 496, Güzelyurt'ta bin 609, Hanbaşı'nda 60, Karşıyaka'da 6 bin 438, Yazlak Mahallesi'nde 3 bin 55, Yenidoğan Mahallesi'nde 2 bin 792 ve Yeşilöz Mahallesi'nde de 3 bin 214 metrekare kilit parke yol çalışmamız oldu. Bunun haricinde bu mahallelerde bin 397 metrekare karo, 4 bin 102 metre bordür, 3 bin 395 metrekare de sekizgen çalışması yaptık." dedi.

Sıcak asfalt çalışmalarının da devam ettiği bilgisini veren Gürbüz, bu yıl için 3 kilometre sıcak asfalt yapılırken, yıl sonuna kadar havaların elvermesi durumunda bu çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.