Sorgun'da Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplandı

YOZGAT (AA) - Sorgun'da Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu, Kaymakam Mustafa Altınpınar başkanlığında toplandı.



Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla nasıl ve hangi araçlarla mücadele edileceği konusu masaya yatırıldı.



Toplantıda konuşan Mustafa Altınpınar, son yıllarda giderek artan ve toplumun önemli bir yarası haline gelen madde bağımlılığının, ancak mücadelede samimi olunması durumunda önlenebileceğini belirtti.

Toplumdaki hiçbir ferdin bu olumsuz alışkanlıklara bulaşmasına ve zarar görmesine fırsat vermeden, her bir ferdin çocukluk çağlarında spor, müzik ve sosyal etkinliklere yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak tutulması gerektiğine dikkati çeken Altınpınar, "Öncelikli amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Ancak bu alışkanlıklara bulaşanları da kurtarmak da bizim görevimizdir. Gönül ister ki hiçbir ferdimiz bu kötü alışkanlıklara bulaşmadan, onlara sahip çıkalım. Algıyı yönetmek ilgiyi yönetmenin önüne geçiyor. Aslında uyuşturucu ile nasıl mücadele edilmesi gerekiyorsa öyle mücadele etme samimiyetini gösterebilsek, bu sorunun çözümünü kolaylaştırabiliriz. Bu mücadelede en önemli unsur uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmektir." dedi.

Altınpınar, uyuşturucuda gelinen son noktanın video filmlerle anlatılması, rehberlik ve araştırma görevlilerinin bu mücadeleye dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu çalışmalar için bir süre koyalım. Bu süre sonunda elde edilen sonuçları değerlendirelim. Eğer yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar verdiyse devam edelim, vermediyse yöntemleri değiştirme yoluna gidelim." ifadelerini kullandı.

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişlerinden sonra, 22 Kasım'da tekrar toplanılması yönünde karar alınmasıyla sona erdi.

