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Sorgun'da "81 İliz Hepimiz Biriz" projesi

YOZGAT (AA) - Sorgun'da, "81 İliz Hepimiz Biriz" projesi kapsamında sergi açıldı. Yavuz Selim Ortaokulunda düzenlenen serginin açılışına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada,...

04 Ocak 2018 Perşembe 16:32
Sorgun'da
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YOZGAT (AA) - Sorgun'da, "81 İliz Hepimiz Biriz" projesi kapsamında sergi açıldı.

Yavuz Selim Ortaokulunda düzenlenen serginin açılışına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, Yozgat’ı temsilen Yavuz Selim Ortaokulu tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Okul koridorunda açılan ve her ilin özelliklerinin yer aldığı afişlerden oluşan projeyle, öğrencilerin her ili tanıma fırsatı bulduğunu aktaran Ekinci, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizde merak duygusunun aşılanması anlamında, memleketimizin güzelliklerini görmeleri, devletini ve milletini sahiplenmesi anlamında böyle bir projenin katkı sağlayacağını umut ediyorum. İnşallah bu tür projeler birlik ve beraberliğimize hizmet eder ve 81 il farklı da olsa, her ilde kendimizden bir şeyler bulabiliriz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
81 İliz Hepimiz Biriz ProjesiSorgunYavuz Sultan Selim Ortokulu
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