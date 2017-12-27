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Sorgun’da 770 asayiş olayı yaşandı

YOZGAT (AA) - Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, 2017 yılı içerisinde jandarma sorumluluk alanında, 770 asayiş olayı meydana geldiğini açıkladı.Altınpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiğdemli Jandarma Karakol Komutanlığı...

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:49
Sorgun’da 770 asayiş olayı yaşandı
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YOZGAT (AA) - Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, 2017 yılı içerisinde jandarma sorumluluk alanında, 770 asayiş olayı meydana geldiğini açıkladı.

Altınpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiğdemli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında 186, Karaveli'de 73, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında ise 511 asayiş olayı yaşandığını bildirdi.

Yaşanan asayiş olaylarının yüzde 94’ünün aydınlatıldığını vurgulayan Altınpınar, "Aydınlatılamayan olayların oranı yüzde 6'dır. Faili meçhul kalan olayların aydınlatılması için Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli olarak çalışmalar devam etmektedir. Özellikle köylerde yaşanan faili meçhul hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek için vatandaşlarımıza kış döneminde boş kalan evlerinde değerli eşyaları bırakmamaları konusunda uyarılarla birlikte, evlerine kamera taktırmaları konusunda da tebligatlar yapılmıştır." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Asayiş OlaylarıJandarmaSorgun
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